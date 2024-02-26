Киян попередили про військові навчання у місті – триватимуть три дні

В одному з районів столиці протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання.

Джерело фото: Олексій Бобовніков/Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

У Дарницькому районі з 26 лютого та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Про це повідомили у Дарницькій районній в місті Києві держадміністрації.

Мета навчань буде нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

«У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння», - сказано у повідомленні.

Громадян попередили, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.