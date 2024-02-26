Вбитий в Іспанії російський льотчик Кузьмінов користувався «планом захисту», – Подоляк

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що в Іспанії є «російська мафія».

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Російський льотчик Максим Кузьмінов, який у 2023 році викрав російський військовий вертоліт і 13 лютого, як припускають, був знайдений мертвим в Іспанії, користувався «планом захисту», – заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю El Mundo.

«Я можу сказати дві речі: якщо пілот, який користується планом захисту, змушений уникати контактів, міняти своє життя, щоб залишитися в живих, і це все одно з ним відбувається, Іспанія повинна провести розслідування. Завдяки цьому поглибленому розслідуванню Іспанія має продемонструвати, хто має заплатити за цей злочин", - сказав Подоляк.

Як стверджував політик, у королівстві є «російська мафія». «Наша військова розвідка мала б прокоментувати це краще», - зазначив він.

«Але я можу сказати дві речі: якщо пілот, який користується планом захисту, змушений уникати контактів, змінювати своє життя, щоб залишитися в живих, і це все одно з ним відбувається, Іспанія повинна провести розслідування», - сказав Подоляк, додаючи: «Завдяки цьому поглибленому розслідуванню Іспанія має продемонструвати, хто має заплатити за цей злочин».

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