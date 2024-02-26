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У НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів

Обробляв дані у ході кваліфікаційного оцінювання суддів – що відомо про нового голову НАЗК Віктора Павлущика.

Керівник Департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитро Калмиков оголосив про звільнення після оголошення переможця на голову НАЗК

Після оголошення Конкурсною комісією з відбору НАЗК переможцем Віктора Павлущика інший кандидат – Дмитро Калмиков, який є керівником Департаменту антикорупційної політики НАЗК, оголосив про звільнення за власним бажанням.

Слідчі поліції агресивно вимагали від судді пояснень, чому він відмовив у задоволенні клопотання

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На думку Школи суддів, це створює проблеми при написанні суддями судових рішень.

У САП розповіли, чому антикорупційній прокуратурі не подобається, коли її обмежують у строках досудового розслідування

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  1. У світі

Вбитий в Іспанії російський льотчик Кузьмінов користувався «планом захисту», – Подоляк

11:25, 26 лютого 2024
Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що в Іспанії є «російська мафія».
Вбитий в Іспанії російський льотчик Кузьмінов користувався «планом захисту», – Подоляк
Джерело фото: nv.ua
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Російський льотчик Максим Кузьмінов, який у 2023 році викрав російський військовий вертоліт і 13 лютого, як припускають, був знайдений мертвим в Іспанії, користувався «планом захисту», – заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю El Mundo.

«Я можу сказати дві речі: якщо пілот, який користується планом захисту, змушений уникати контактів, міняти своє життя, щоб залишитися в живих, і це все одно з ним відбувається, Іспанія повинна провести розслідування. Завдяки цьому поглибленому розслідуванню Іспанія має продемонструвати, хто має заплатити за цей злочин", - сказав Подоляк.

Як стверджував політик, у королівстві є «російська мафія». «Наша військова розвідка мала б прокоментувати це краще», - зазначив він.

«Але я можу сказати дві речі: якщо пілот, який користується планом захисту, змушений уникати контактів, змінювати своє життя, щоб залишитися в живих, і це все одно з ним відбувається, Іспанія повинна провести розслідування», - сказав Подоляк, додаючи: «Завдяки цьому поглибленому розслідуванню Іспанія має продемонструвати, хто має заплатити за цей злочин».

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