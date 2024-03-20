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  1. В мире

В Пентагоне убеждены, что Украина подвергается повышенному риску из-за задержки помощи США

13:46, 20 марта 2024
В Минобороны отметили, что Штаты полностью осознают ужасность ситуации, а также важность и срочность потребностей Киева в боеприпасах и других возможностях.
В Пентагоне убеждены, что Украина подвергается повышенному риску из-за задержки помощи США
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Украина подвергается повышенному риску из-за задержек помощи США в связи с тем, что Конгресс еще не принял пакет дополнительной поддержки Киева. Об этом заявил спикер Минобороны США генерал-майор Пат Райдер в интервью «Радио Свобода».

«Конечно, задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать Украину повышенного риска», – отметил он.

По его словам, в США полностью осознают ужасность ситуации, а также важность и срочность потребностей Киева в боеприпасах и других возможностях.

«И потому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день», – добавил Райдер.

Он заверил, что США тесно сотрудничают с международным сообществом, в частности, в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн», чтобы оказать Киеву помощь.

«Мы остаемся оптимистами по поводу того, что наш Конгресс придет к согласию и поддержит этот пакет. Между тем, собираемся продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, многие из которых оказывают значительную помощь Украине», – резюмировал он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на брифинге в Киеве сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты могут оказать помощь Украине в виде беспроцентного кредита.

Ранее Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Киев готов согласиться на финпомощь от США в кредит, если это ее ускорит.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, украинской стороне еще не известны никакие детали предложения оказывать военную помощь со стороны США в виде займа. 

Кроме того, стало известно, что Белый дом не поддерживает идею предоставления помощи Украине в кредит.

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