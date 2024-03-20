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  1. У світі

У Пентагоні переконані, що Україна наражається на підвищений ризик через затримку допомоги США

13:46, 20 березня 2024
У Міноборони зазначили, що Штати повністю усвідомлюють «жахливість ситуації», а також важливість і терміновість потреб Києва у боєприпасах та інших можливостях.
У Пентагоні переконані, що Україна наражається на підвищений ризик через затримку допомоги США
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України наражається на підвищений ризик через затримки допомоги США у зв'язку з тим, що Конгрес ще не ухвалив пакет додаткової підтримки Києва. Про це заявив речник Міноборони США генерал-майор Пат Райдер в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик», – зазначив він.

За його словами, у США повністю усвідомлюють «жахливість ситуації», а також важливість і терміновість потреб Києва у боєприпасах та інших можливостях.

«І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня», – додав Райдер.

Він запевнив, що США тісно співпрацюють з міжнародною спільнотою, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн», щоб надати Києву допомогу.

«Ми залишаємось оптимістами щодо того, що наш Конгрес дійде згоди та підтримає цей пакет. Тим часом збираємося продовжувати тісну співпрацю з нашими союзниками та партнерами, багато з яких надають значну допомогу Україні», – резюмував він.

Як писала «Судово-юридична газета», під час брифінгу в Києві сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати можуть надати допомогу Україні у вигляді безвідсоткового кредиту.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Київ готовий погодитись на фіндопомогу від США у кредит, якщо це її прискорить.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, українській стороні ще не відомі жодні деталі пропозиції надавати військову допомогу з боку США у вигляді позики.

Крім того, стало відомо, що Білий дім не підтримує ідею надання допомоги Україні в кредит.

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