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  1. В мире

В США женщина получила пожизненное за то, что оставила дочку дома одну на 10 дней и та умерла

16:44, 20 марта 2024
Врачи установили, что 16-месячный ребенок умер от голода и обезвоживания.
В США женщина получила пожизненное за то, что оставила дочку дома одну на 10 дней и та умерла
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В Соединенных Штатах Америки 32-летняя Кристел Канделарио приговорена к пожизненному заключению за то, что она покинула свою 16-месячную дочь дома одну в течение 10 дней. Ребенок умер без еды и воды. Об этом пишет The Washington Post.

В июне 2023 года Канделарио на 10 дней уехала из Кливленда в Детройт и Пуэрто-Рико. Все это время ее 16-месячная дочь Джейлин была дома сама, в своем манеже. Когда Канделарио вернулась домой, ребенок не реагировал ни на какие раздражения или прикосновения. Приехавшие на вызов медики констатировали, что девочка умерла.

Врачи установили, что ребенок умер от голода и обезвоживания. Она весила около 6 килограммов — примерно на 3 килограмма меньше, чем при последнем медицинском осмотре два месяца назад.

У Канделарио также есть старшая дочь. Однако неизвестно, где она находилась во время поездки матери.

Во время вынесения приговора адвокат женщины сказал, что она страдала депрессией и проблемами с психическим здоровьем, от которых лечилась. Однако эксперты сочли ее здоровой и способной предстать перед судом.

Сама Кристел Канделарио в суде заявила, что смерть Джейлин причинила ей много боли. Она надеется, что родители и дочь простят ее.

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