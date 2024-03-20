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Раде рекомендуют принять законопроект, гарантирующий военным социальную защиту

12:52, 20 марта 2024
Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.
Раде рекомендуют принять законопроект, гарантирующий военным социальную защиту
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз, передает «Интерфакс-Украина».

«Комитет нацбезопасности, обороны и разведки принял решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (№10313)», - рассказала Фриз.

По ее словам, ко второму чтению по законопроекту убрали нормы, чрезмерно ограничивали права военнослужащих на свободу слова.

«Действующее законодательство и так имеет все возможности для применения административной и уголовной ответственности к нарушителям государственной тайны в сфере обороны», - отметила Фриз.

Народная депутат также рассказала, что комитет поддержал возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

Она напомнила, что комитет поддержал установку на уровне закона денежной выплаты в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели.

Кроме того, Фриз отметила, что комитет отклонил все нормы, вводившие дополнительное регулирование на ввоз гуманитарной помощи.

Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала закон о социальной защите военнослужащих и ограничение распространения информации.

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