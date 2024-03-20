Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, який гарантує військовим соціальний захист

Комітет з нацбезпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

Комітет Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Про це повідомила член комітету Ірина Фріз, передає «Інтерфакс-Україна».

«Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про розгляд у другому читанні законопроєкту про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (№10313)», - розповіла Фріз.

За її словами, до другого читання із законопроєкту прибрали норми, які надмірно обмежували права військовослужбовців на свободу слова.

«Чинне законодавство і так має всі можливості для застосування адміністративної та кримінальної відповідальності до порушників державної таємниці у сфері оборони», - зазначила Фріз.

Народна депутатка також розповіла, що комітет підтримав можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Вона нагадала, що комітет підтримав встановлення на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Крім цього, Фріз зазначила, що комітет відхилив усі норми, які запроваджували додаткове регулювання на ввезення гуманітарної допомоги.

Раніше ми писали, що Верховна Рада підтримала закон про соціальний захист військовослужбовців та обмеження в поширенні інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.