У США жінка отримала довічне за те, що залишила доньку вдома саму на 10 днів і та померла

Лікарі встановили, що 16-місячна дитина померла від голоду і зневоднення.

Фото: AP

У Сполучених Штатах Америки 32-річну Крістел Канделаріо засудили до довічного ув'язнення за те, що вона залишила свою 16-місячну доньку вдома одну протягом 10 днів. Дитина померла без їжі та води. Про це пише The Washington Post.

У червні 2023 року Канделаріо на 10 днів поїхала з Клівленду до Детройту та Пуерто-Рико. Увесь цей час її 16-місячна донька Джейлін була вдома сама, у своєму манежі. Коли Канделаріо повернулася додому, дитина не реагувала на жодні подразнення чи дотики. Медики, які приїхали на виклик, констатували, що дівчинка померла.

Лікарі встановили, що дитина померла від голоду і зневоднення. Вона важила близько 6 кілограмів — приблизно на 3 кілограми менше, ніж під час останнього медичного огляду два місяці тому.

У Канделаріо також є старша дочка. Однак невідомо, де вона була під час поїздки матері.

Під час винесення вироку адвокат жінки сказав, що вона страждала від депресії та проблем із психічним здоровʼям, від яких лікувалася. Однак експерти визнали її здоровою і здатною постати перед судом.

Сама Крістел Канделаріо в суді заявила, що смерть Джейлін завдала їй багато болю. Вона сподівається, що батьки та дочка пробачать їй.

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