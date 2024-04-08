Украина и еще 8 стран присоединились к продлению санкций ЕС против рф

Санкции продолжают действовать против более 2 100 физических и юридических лиц.

Украина и еще 8 государств присоединились к решению Совета ЕС продлить санкции против лиц и учреждений за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Жозепа Борреля от имени ЕС.

Боррель напомнил, что 12 марта Совет ЕС продлил действие санкций на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года.

Санкции продолжают действовать против более 2 100 физических и юридических лиц.

«Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Республика Молдова и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, которые входят в Европейскую экономическую зону, присоединяются к этому решению Совета», - отметил он.

Эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС.

Как мы писали, верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель представил Совету ЕС предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

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