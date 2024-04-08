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Україна та ще 8 країн приєдналися до продовження санкцій ЄС проти рф

21:34, 8 квітня 2024
Санкції продовжують діяти проти понад 2 100 фізичних та юридичних осіб.
Україна та ще 8 країн приєдналися до продовження санкцій ЄС проти рф
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Україна та ще 8 держав приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити санкції проти осіб та установ за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві верховного представника Жозепа Борреля від імені ЄС.

Боррель нагадав, що 12 березня Рада ЄС продовжила дію санкцій на шість місяців до 15 вересня 2024 року.

Санкції продовжують діяти проти понад 2 100 фізичних та юридичних осіб.

«Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова і Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, що входять до Європейської економічної зони, приєднуються до цього рішення Ради», - зазначив він.

Ці країни забезпечать відповідність своєї національної політики рішенню Ради ЄС.

Як ми писали, верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель представив Раді ЄС пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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