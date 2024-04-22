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Задержка США военной помощи Украине имела реальные последствия на поле боя, — Столтенберг

17:30, 22 апреля 2024
Однако одобрение Палатой представителей пакета военной помощи Украине не произошло слишком поздно.
Задержка США военной помощи Украине имела реальные последствия на поле боя, — Столтенберг
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Одобрение Палатой представителей США пакета военной помощи Украине не произошло слишком поздно, но все же эта задержка все же имела реальные последствия на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала MSNBC.

«Украинцы уже четыре месяца хуже вооружены. У россиян было гораздо больше боеприпасов, а Украина вынуждена была нормировать их использование. Еще не поздно, но, конечно, задержка привела к реальным последствиям: украинцы испытывают нехватку артиллерийских снарядов в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта», - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что ситуация на поле боя в Украине сейчас сложная.

По его словам, Запад видит, что из-за нехватки систем противовоздушной обороны Украина стала сбивать меньше ракет, которыми враг атакует украинские города.

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