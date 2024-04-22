Задержка США военной помощи Украине имела реальные последствия на поле боя, — Столтенберг

Однако одобрение Палатой представителей пакета военной помощи Украине не произошло слишком поздно.

Одобрение Палатой представителей США пакета военной помощи Украине не произошло слишком поздно, но все же эта задержка все же имела реальные последствия на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала MSNBC.

«Украинцы уже четыре месяца хуже вооружены. У россиян было гораздо больше боеприпасов, а Украина вынуждена была нормировать их использование. Еще не поздно, но, конечно, задержка привела к реальным последствиям: украинцы испытывают нехватку артиллерийских снарядов в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта», - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что ситуация на поле боя в Украине сейчас сложная.

По его словам, Запад видит, что из-за нехватки систем противовоздушной обороны Украина стала сбивать меньше ракет, которыми враг атакует украинские города.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Денис Шмыгаль рассказал, куда пойдут почти $61 млрд помощи от США.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд, которую рассмотрит Палата представителей США.

На сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украине в размере почти $61 миллиардов.

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