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Затримка США військової допомоги Україні мала реальні наслідки на полі бою, — Столтенберг

17:30, 22 квітня 2024
Однак схвалення Палатою представників пакета військової допомоги Україні не відбулося занадто пізно.
Затримка США військової допомоги Україні мала реальні наслідки на полі бою, — Столтенберг
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Схвалення Палатою представників США пакета військової допомоги Україні не відбулося занадто пізно, але все ж ця затримка все ж мала реальні наслідки на полі бою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телеканалу MSNBC.

«Українці вже чотири місяці гірше озброєні. У росіян було набагато більше боєприпасів, а Україна була змушена нормувати їхнє використання. Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків: українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10 залежно від ділянки лінії фронту», - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що ситуація на полі бою в Україні є наразі складною.

За його словами, Захід бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше ракет, якими ворог атакує українські міста.

Як писала «Судово-юридична газета», Денис Шмигаль розповів, куди підуть майже $61 млрд допомоги від США.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд, яку розгляне Палата представників США.

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $61 мільярдів. 

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