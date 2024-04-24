Джо Байден сообщил, когда подпишет законопроект о помощи Украине более чем на $60 млрд

Президент США Джо Байден обещает немедленно подписать одобренный законопроект о предоставлении помощи Украине.

Как известно, Сенат США одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине. Ранее этот документ поддержала Палата представителей США.

Президент США Джо Байден заявил, что немедленно подпишет законопроект, чтобы начать отправку оружия и оборудования уже на этой неделе. Об этом сообщает Белый дом.

«Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он поступит на мой стол завтра (по местному времени Вашингтона, то есть сегодня — по Киеву. — ред.), чтобы мы могли начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе», — заявил лидер США.

Что касается предоставления Украине оборонной помощи, то это, как заявляет американский президент, потребность неотложна.

«Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС и тиранов, таких как путин», — добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из $60,8 млрд помощи США поддержка экономики Украины составит $7,8 млрд при условии, что Украина не будет выплачивать пенсии из этих средств и при условии их возврата.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд.

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