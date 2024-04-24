Джо Байден повідомив, коли підпише законопроект про допомогу Україні на понад $60 млрд

Президент США Джо Байден обіцяє негайно підписати схвалений законопроект про надання допомоги Україні.

Як відомо, Сенат США схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні. Раніше цей документ підтримала Палата представників США.

Президент США Джо Байден завив, що негайно підпише законопроект, щоб розпочати відправку зброї та обладнання вже цього тижня. Про це повідомляє Білий дім.

«Я підпишу цей законопроект і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра (за місцевим часом Вашингтона, тобто сьогодні — за Києвом. — ред.), щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня», — заявив лідер США.

Що стосується надання Україні оборонної допомоги, то це, як заявляє американський президент, — потреба нагальна.

«Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як путін», — додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з $60,8 млрд допомоги США підтримка економіки України складе $7,8 млрд за умови, що Україна не буде виплачувати пенсії з цих коштів і за умови їх повернення.

Нагадаємо, офіційні представники США стверджують, що пакет зброї для України США відправлять менш як за тиждень, щойно Конгрес ухвалить законопроект про допомогу.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд.

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