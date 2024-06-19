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Еврокомиссия предусмотрела в бюджете ЕС на 2025 год 15,2 млрд евро для Украины

15:23, 19 июня 2024
По предложению, €4,3 млрд из бюджета ЕС будут доступны Украине в виде грантов в рамках программы Ukraine Facility, а €10,9 млрд – в виде кредитов.
Еврокомиссия предусмотрела в бюджете ЕС на 2025 год 15,2 млрд евро для Украины
Фото из открытых источников
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В среду, 18 июня, Европейская комиссия представила проект бюджета на 2025 год. Среди прочего он предусматривает 15,2 млрд евро макрофинансовой поддержки для Украины. Об этом идет речь на сайте ЕК.

Предусматривается, что 4,3 млрд евро будут доступны Украине в виде грантов в рамках программы Ukraine Facility, а 10,9 млрд евро – в виде кредитов.

В целом годовой бюджет Евросоюза на следующий год имеет объем 199,7 млрд евро.

Проект бюджета на 2025 год является частью долгосрочного бюджета ЕС, принятого в конце 2020 г. с поправками, внесенными в феврале 2024 года.

Годовой бюджет на 2025 г. должен быть официально утвержден бюджетным органом до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украины 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility.

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