Єврокомісія передбачила в бюджеті ЄС на 2025 рік 15,2 млрд євро для України

За пропозицією, €4,3 млрд із бюджету ЄС будуть доступні Україні у вигляді грантів в рамках програми Ukraine Facility, а €10,9 млрд – у вигляді кредитів.

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У середу, 18 червня, Європейська комісія запропонувала проект бюджету на 2025 рік. Серед іншого він передбачає 15,2 млрд євро макрофінансової підтримки для України. Про це йдеться на сайті ЄК.

Передбачається, що 4,3 млрд євро будуть доступні Україні у вигляді грантів в рамках програми Ukraine Facility, а 10,9 млрд євро – у вигляді кредитів.

Загалом річний бюджет Євросоюзу на наступний рік, має обсяг 199,7 млрд євро.

Проект бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету ЄС, ухваленого наприкінці 2020 року з поправками, внесеними в лютому 2024 року.

Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно затверджений бюджетним органом до кінця поточного року.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія опублікувала рішення про створення Аудиторської ради для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility.

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