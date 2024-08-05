Камала Харрис сузила выбор кандидатов на должность вице-президента США до двух губернаторов

Харрис планирует объявить вице-президента 6 августа.

Источник фото: Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сузила перечень претендентов на пост вице-президента до двух губернаторов. Как сообщает Reuters, Харрис рассматривает кандидатуры губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Вальца.

По информации трех неназванных источников издания, Харрис может объявить своего выбор на должность вице-президента уже 6 августа. Ожидается, что она сделает это во время выступления в Университете Темпл в Филадельфии.

Пока неизвестно, приняла ли Харрис окончательное решение. После объявления кандидата, планируется пятидневное турне по семи городам в американских штатах.

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