Камала Гарріс звузила вибір кандидатів на посаду віце-президента США до двох губернаторів

Гарріс планує оголосити віце-президента 6 серпня.

Джерело фото: Reuters

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс звузила перелік претендентів на посаду віце-президента до двох губернаторів. Як повідомляє Reuters, Гарріс розглядає кандидатури губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро та губернатора Міннесоти Тіма Вальца.

За інформацією трьох неназваних джерел видання, Гарріс може оголосити свого вибір на посаду віце-президента вже 6 серпня. Очікується, що вона зробить це під час виступу в Університеті Темпл у Філадельфії.

Наразі невідомо, чи ухвалила Гарріс остаточне рішення. Після оголошення кандидата, планується п'ятиденне турне по семи містах в американських штатах.

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