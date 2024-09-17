Meta заблокировала RT, «россия сегодня» и другие российские медиа на всех своих платформах

Meta полностью запретила российские государственные медиа из-за вмешательства в дела других стран.

Компания Meta объявила о запрете российских государственных медиа, включая RT и «россия сегодня», на своих платформах Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. Блокировка страниц этих ресурсов начнется в ближайшие дни. Об этом пише Reuters.

В своем заявлении Meta объяснила, что это решение было принято после тщательного анализа деятельности этих медиа. «Мы расширили наши меры против российских государственных СМИ. RT, «Россия сегодня» и связанные с ними организации теперь запрещены на всех наших приложениях во всем мире из-за вмешательства в иностранные дела», - говорится в сообщении.

Meta также сообщила, что ранее наблюдала попытки российских медиа избежать разоблачения своей деятельности в интернете и ожидает дальнейших попыток применения таких обманчивых практик. Это решение стало значительным ужесточением политики компании в отношении российских государственных медиа. До этого Meta ограничивала их деятельность, в частности через блокировку рекламы и уменьшение охвата публикаций.

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