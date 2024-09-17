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Meta заблокувала RT, «россия сегодня» та інші російські медіа на всіх своїх платформах

10:45, 17 вересня 2024
Meta повністю заборонила російські державні медіа через втручання у справи інших країн.
Meta заблокувала RT, «россия сегодня» та інші російські медіа на всіх своїх платформах
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Компанія Meta оголосила про заборону російських державних медіа, включаючи RT та «россия сегодня», на своїх платформах Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads. Блокування сторінок цих ресурсів розпочнеться в найближчі дні. Про це пише Reuters.

У своїй заяві Meta пояснила, що це рішення було ухвалено після ретельного аналізу діяльності цих медіа. «Ми розширили наші заходи проти російських державних ЗМІ. RT, «россия сегодня» та пов'язані з ними організації тепер заборонені на всіх наших додатках у всьому світі через втручання в іноземні справи», — йдеться в повідомленні..

Meta також повідомила, що раніше спостерігала спроби російських медіа уникнути викриття своєї діяльності в інтернеті та очікує подальших спроб застосування таких оманливих практик. Це рішення стало значним посиленням політики компанії щодо російських державних медіа. До цього Meta обмежувала їхню діяльність, зокрема через блокування реклами та зменшення охоплення публікацій.

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