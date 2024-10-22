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Минюст США предлагает ограничения для защиты данных от кибератак из Китая, Ирана и рф

12:59, 22 октября 2024
США предлагают ограничения на бизнес-операции для защиты личных данных от киберугроз.
Минюст США предлагает ограничения для защиты данных от кибератак из Китая, Ирана и рф
Источник фото: Reuters
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Министерство юстиции США предложило установить новые ограничения на бизнес-операции, чтобы защитить данные федерального правительства и личные данные американцев от возможных кибератак со стороны Китая, Ирана и россии. Об этом сообщает Reuters.

Предложение является частью исполнительного указа, который должен предотвратить доступ иностранных агентов к американским данным для кибершпионажа, шантажа или атак. Новые правила определяют конкретные типы данных, которые подлежат защите, включая генетическую информацию более 100 человек или финансовые и медицинские данные более 10 000 человек.

Кроме того, запрещается передача точных данных геолокации более 1000 устройств. Под новые ограничения могут попасть и китайские приложения, такие как TikTok, если будет доказана передача данных американцев китайской материнской компании.

Эти меры помогут предотвратить киберугрозы, с возможностью применения как уголовных, так и гражданских санкций.

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