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Победитель приватизации завода во Франковске, предложивший 2,6 млрд гривен, «ошибся комой» и отказался от договора

13:55, 22 октября 2024
При начальной стоимости 20,4 млн грн ЧП «Вестхим» предложило за объект почти 2,6 млрд грн.
Победитель приватизации завода во Франковске, предложивший 2,6 млрд гривен, «ошибся комой» и отказался от договора
Источник фото: ti-ukraine.org
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Компания «Вестхим», которая во время онлайн-аукциона по приватизации государственного предприятия «Ивано-Франковский котельно-сварочный завод» одержала победу, отказалась от подписания договора. Предлагаемая ими ставка 2,6 миллиарда гривен оказалась неверной. Предприятие сообщило, что при заполнении документов ошиблись с запятой, и не могут выполнить условия аукциона.

Об этом пишет местное издание КУРС.

Директор предприятия в заявлении в Фонд госимущества объяснила указанную сумму за лот ошибкой «из-за волнения» во время воздушной тревоги. В частности, она пояснила, что ставка делалась на последних секундах и ее уже было невозможно ни снять, ни исправить.

При начальной стоимости 20,4 млн грн ЧП «Вестхим» предложило за объект почти 2,6 млрд грн.

По словам директора, о технической ошибке было сообщено организатору торгов еще во время аукциона.

После отказа «Вестхима» победу одерживает участник со второй по размеру ставкой – ООО «Стройуком», предложившее выкупить завод за 320,205 млн грн.

Если и второй участник, предложивший самую высокую цену, откажется заключать сделку, аукцион отменяется.

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