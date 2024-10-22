Практика судів
  1. В Україні

Переможець приватизації заводу у Франківську, який запропонував 2,6 млрд гривень, «помилився комою» і відмовився від договору

13:55, 22 жовтня 2024
При початковій вартості 20,4 млн грн ПП «Вестхім» запропонувало за об’єкт майже 2,6 млрд грн.
Переможець приватизації заводу у Франківську, який запропонував 2,6 млрд гривень, «помилився комою» і відмовився від договору
Джерело фото: ti-ukraine.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія «Вестхім», яка під час онлайн-аукціону з приватизації державного підприємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» здобула перемогу, відмовилася від підписання договору. Запропонована ними ставка 2,6 мільярда гривень виявилась не вірною. Підприємство повідомило, що при заповненні документів помилилися з комою, й не можуть виконати умови аукціону.

Про це пише місцеве видання КУРС.

Директорка підприємства у заяві до Фонду держмайна пояснила вказану суму за лот помилкою «через хвилювання» під час повітряної тривоги. Зокрема вона пояснила, що ставка робилася на останніх секундах і її вже не було можливо ні зняти, ні виправити.

При початковій вартості 20,4 млн грн ПП «Вестхім» запропонувало за об’єкт майже 2,6 млрд грн.

За словами директорки, про технічну помилку було повідомлено організаторові торгів ще під час аукціону. 

Після підмови «Вестхіму» перемогу отримує учасник з другою за розміром ставкою – ТОВ «Стройуком», яке запропонувало викупити завод за 320,205 млн грн.

Якщо і другий учасник, який запропонував найвищу ціну, відмовиться укладати угоду, аукціон скасовується.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна отримає кошти від ЄС під конкретні політичні умов, які будуть встановлені у Меморандумі – єврокомісар Дідьє Рейндерс

Подібно до наших попередніх операцій, ця макрофінансова позика буде пов’язана з виконанням політичних попередніх умов і конкретних політичних умов, які будуть встановлені в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з Україною – європейський комісар з питань юстиції.

ТЦК відмовило у відстрочці військовослужбовцю, звільненому зі служби з підстави утримання трьох неповнолітніх дітей – що вирішив суд

Військовослужбовець був раніше звільнений зі служби у запас з підстави наявності у нього на утриманні трьох дітей і мав відповідний запис у військовому квитку, але ТЦК відмовило йому в наданні відстрочки, бо ці дані не перенесли до реєстру «Оберіг».

КПК не дає суду повноважень до ухвалення вироку оцінювати рішення слідчого і прокурора, бо це виходить за межі компетенції суду на стадії підготовчого засідання – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що суд першої інстанції дійшов передчасного висновку про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, оскільки таке рішення вимагає дослідження доказів, що стадією підготовчого судового засідання не передбачено.

Нового керівника Бюро економічної безпеки призначать до кінця лютого 2025 року

Процедура відбору нового очільника Бюро економічної безпеки має відбутися з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Реформа строків досудового розслідування вимагатиме посилення ролі прокурорів у порівнянні з суддями у прийнятті ключових рішень — меморандум з МВФ

Скасувати у КПК закриття провадження у зв'язку з пропуском строків досудового розслідування після повідомлення про підозру потрібно до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси