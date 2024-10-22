Переможець приватизації заводу у Франківську, який запропонував 2,6 млрд гривень, «помилився комою» і відмовився від договору

При початковій вартості 20,4 млн грн ПП «Вестхім» запропонувало за об’єкт майже 2,6 млрд грн.

Джерело фото: ti-ukraine.org

Компанія «Вестхім», яка під час онлайн-аукціону з приватизації державного підприємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» здобула перемогу, відмовилася від підписання договору. Запропонована ними ставка 2,6 мільярда гривень виявилась не вірною. Підприємство повідомило, що при заповненні документів помилилися з комою, й не можуть виконати умови аукціону.

Про це пише місцеве видання КУРС.

Директорка підприємства у заяві до Фонду держмайна пояснила вказану суму за лот помилкою «через хвилювання» під час повітряної тривоги. Зокрема вона пояснила, що ставка робилася на останніх секундах і її вже не було можливо ні зняти, ні виправити.

При початковій вартості 20,4 млн грн ПП «Вестхім» запропонувало за об’єкт майже 2,6 млрд грн.

За словами директорки, про технічну помилку було повідомлено організаторові торгів ще під час аукціону.

Після підмови «Вестхіму» перемогу отримує учасник з другою за розміром ставкою – ТОВ «Стройуком», яке запропонувало викупити завод за 320,205 млн грн.

Якщо і другий учасник, який запропонував найвищу ціну, відмовиться укладати угоду, аукціон скасовується.

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