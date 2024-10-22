Практика судів
  1. У світі

Мін’юст США пропонує обмеження для захисту даних від кібератак з Китаю, Ірану та рф

12:59, 22 жовтня 2024
США пропонують обмеження на бізнес-операції для захисту особистих даних від кіберзагроз.
Мін’юст США пропонує обмеження для захисту даних від кібератак з Китаю, Ірану та рф
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції США запропонувало встановити нові обмеження на бізнес-операції, щоб захистити дані федерального уряду та особисті дані американців від можливих кібератак з боку Китаю, Ірану та росії. Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція є частиною виконавчого указу, який має запобігти доступу іноземних агентів до американських даних для кібершпигунства, шантажу або атак. Нові правила визначають конкретні типи даних, які підлягають захисту, включно з генетичною інформацією понад 100 людей або фінансовими й медичними даними більше ніж 10 000 осіб.

Крім того, забороняється передача точних даних геолокації понад 1000 пристроїв. Під нові обмеження можуть потрапити й китайські застосунки, такі як TikTok, якщо буде доведено передачу даних американців китайській материнській компанії.

Ці заходи допоможуть запобігти кіберзагрозам, із можливістю застосування як кримінальних, так і цивільних санкцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США хакер

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна отримає кошти від ЄС під конкретні політичні умов, які будуть встановлені у Меморандумі – єврокомісар Дідьє Рейндерс

Подібно до наших попередніх операцій, ця макрофінансова позика буде пов’язана з виконанням політичних попередніх умов і конкретних політичних умов, які будуть встановлені в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з Україною – європейський комісар з питань юстиції.

ТЦК відмовило у відстрочці військовослужбовцю, звільненому зі служби з підстави утримання трьох неповнолітніх дітей – що вирішив суд

Військовослужбовець був раніше звільнений зі служби у запас з підстави наявності у нього на утриманні трьох дітей і мав відповідний запис у військовому квитку, але ТЦК відмовило йому в наданні відстрочки, бо ці дані не перенесли до реєстру «Оберіг».

КПК не дає суду повноважень до ухвалення вироку оцінювати рішення слідчого і прокурора, бо це виходить за межі компетенції суду на стадії підготовчого засідання – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що суд першої інстанції дійшов передчасного висновку про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, оскільки таке рішення вимагає дослідження доказів, що стадією підготовчого судового засідання не передбачено.

Нового керівника Бюро економічної безпеки призначать до кінця лютого 2025 року

Процедура відбору нового очільника Бюро економічної безпеки має відбутися з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Реформа строків досудового розслідування вимагатиме посилення ролі прокурорів у порівнянні з суддями у прийнятті ключових рішень — меморандум з МВФ

Скасувати у КПК закриття провадження у зв'язку з пропуском строків досудового розслідування після повідомлення про підозру потрібно до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси