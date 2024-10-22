Мін’юст США пропонує обмеження для захисту даних від кібератак з Китаю, Ірану та рф

США пропонують обмеження на бізнес-операції для захисту особистих даних від кіберзагроз.

Джерело фото: Reuters

Міністерство юстиції США запропонувало встановити нові обмеження на бізнес-операції, щоб захистити дані федерального уряду та особисті дані американців від можливих кібератак з боку Китаю, Ірану та росії. Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція є частиною виконавчого указу, який має запобігти доступу іноземних агентів до американських даних для кібершпигунства, шантажу або атак. Нові правила визначають конкретні типи даних, які підлягають захисту, включно з генетичною інформацією понад 100 людей або фінансовими й медичними даними більше ніж 10 000 осіб.

Крім того, забороняється передача точних даних геолокації понад 1000 пристроїв. Під нові обмеження можуть потрапити й китайські застосунки, такі як TikTok, якщо буде доведено передачу даних американців китайській материнській компанії.

Ці заходи допоможуть запобігти кіберзагрозам, із можливістю застосування як кримінальних, так і цивільних санкцій.

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