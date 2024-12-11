Практика судов
  1. В мире

Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $400 млрд

21:36, 11 декабря 2024
Последняя продажа акций компании SpaceX увеличила его состояние сразу на $50 млрд.
Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $400 млрд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, чье состояние пересекло отметку в 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что последняя продажа акций компании SpaceX увеличила его состояние сразу на $50 млрд – до $439,2 млрд в целом.

Издание указывает, что состояние Маска начало стремительно расти с конца 2022 года. В последние недели его бизнесы росли, этому посодействовала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, добавляет Bloomberg.

Так, за один день после выборов он прибавил в свое состояние $26,5 млрд. Это произошло благодаря росту акций Tesla Inc.

Акции Tesla выросли на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп отменит льготы для электроавтомобилей, помогающих конкурентам Tesla.

Между тем, стоимость его стартапа по созданию искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое, чему также способствовала победа Трампа на выборах, пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США деньги Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
137 судей приняли присягу и отныне смогут осуществлять правосудие

Приняли присягу 121 судья общих местных судов, 7 судей окружных административных судов и 9 судей местных хозяйственных судов.

Высшая квалификационная комиссия судей объявила отбор на 1800 должностей судей местных судов

Действующие судьи, которые намерены перевестись в другие суды, могут подавать заявления для сдачи квалификационного экзамена.

Владимир Зеленский: «Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции»

Зеленский заявил после сообщения Виктора Орбана о звонке Путину, что «не нужно играть на собственный имидж за счет единства».

Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными

Принятый за основу законопроект о создании суда присяжных предусматривает предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.

Админсуды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Верховная Рада приняла закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду