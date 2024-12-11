Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $400 млрд

Последняя продажа акций компании SpaceX увеличила его состояние сразу на $50 млрд.

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, чье состояние пересекло отметку в 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что последняя продажа акций компании SpaceX увеличила его состояние сразу на $50 млрд – до $439,2 млрд в целом.

Издание указывает, что состояние Маска начало стремительно расти с конца 2022 года. В последние недели его бизнесы росли, этому посодействовала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, добавляет Bloomberg.

Так, за один день после выборов он прибавил в свое состояние $26,5 млрд. Это произошло благодаря росту акций Tesla Inc.

Акции Tesla выросли на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп отменит льготы для электроавтомобилей, помогающих конкурентам Tesla.

Между тем, стоимость его стартапа по созданию искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое, чему также способствовала победа Трампа на выборах, пишет Bloomberg.