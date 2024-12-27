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Глава ВОЗ попал под обстрел аэропорта в Йемене

09:42, 27 декабря 2024
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус вместе с командой попал под обстрел.
Глава ВОЗ попал под обстрел аэропорта в Йемене
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус вместе со своей командой попали под обстрел в аэропорту в столице Йемена Сани. Об этом сообщил сам Гебрейесус в соцсети Х.

По словам главы ВОЗ, он находился в стране с миссией по оценке гуманитарной ситуации и переговоров об увольнении удерживаемых хуситами сотрудников ООН. Во время ожидания посадки в самолет в аэропорту Сани началась воздушная атака.

"Один из членов экипажа нашего самолета ранен. Сообщают, что в аэропорту погибли два человека. Диспетчерская башня, зал ожидания вылета — всего в нескольких метрах от нас — и взлетная полоса повреждена", — написал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что он и его коллеги из ООН не пострадали, но будут вынуждены ожидать восстановления инфраструктуры аэропорта, чтобы покинуть Йемен.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что 26 декабря израильская авиация нанесла удары по Йемену.

Израильские военные утверждают, что целью авиаударов стали объекты режима хуситов в западной прибрежной полосе и в глубине Йемена.

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обстрел Израиль

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