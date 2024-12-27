Очільник ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус разом з командою потрапив під обстріл.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус разом зі своєю командою потрапили під обстріл в аеропорту в столиці Ємену Сані. Про це повідомив сам Гебреїсус у соцмережі Х.

За словами очільника ВООЗ, він перебував в країні з місією щодо оцінки гуманітарної ситуації та переговорів про звільнення утримуваних хуситами співробітників ООН. Під час очікування на посадку в літак в аеропорту Сані розпочалася повітряна атака.

"Один із членів екіпажу нашого літака поранений. Повідомляють, що в аеропорту загинули дві людини. Диспетчерська вежа, зал очікування вильоту — лишень за кілька метрів від нас — і злітна смуга пошкоджені", — написав він.

Голова ВООЗ підкреслив, що він та його колеги з ООН не постраждали, але будуть змушені очікувати на відновлення інфраструктури аеропорту, щоб залишити Ємен.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що 26 грудня ізраїльська авіація завдала ударів по Ємену.

Ізраїльські військові стверджують, що метою авіаударів стали об'єкти режиму хуситів у західній прибережній смузі та в глибині Ємену.

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