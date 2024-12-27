Україна відзначає День контррозвідки Служби безпеки — що ще святкують 27 грудня

Яке сьогодні свято, все про цей день.

Сьогодні пятниця - 27 грудня. Триває 1038-й день війни в Україні. До Нового року залишилось 4 дні.

В Україні 27 грудня святкують День контррозвідки СБУ. Цього дня вшановують співробітників контррозвідки за їхню складну й важливу роботу, яка часто залишається непомітною для суспільства, але є критично важливою для національної безпеки. Головна мета контррозвідки — забезпечення державної безпеки шляхом виявлення, запобігання та нейтралізації загроз, пов'язаних зі шпигунством, диверсійною діяльністю, тероризмом, та іншими діями, спрямованими проти України.

Також 27 грудня Міжнародний день готовності до епідемій. Це глобальне свято було запроваджене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2020 року як відповідь на виклики, пов'язані з пандемією COVID-19. Мета цього дня — підвищити обізнаність суспільства про важливість запобігання епідеміям та готовності до них, а також зміцнити глобальну систему охорони здоров'я.

Віряни вшановують пам'ять святого апостола первомученика і архідиякона Стефана.

Пам’ятні події:

537 рік — у Константинополі, столиці Візантійської імперії, освячують храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;

1648 рік — тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота;

1932 рік — у розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкривається найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", розрахований на 5945 місць;

1945 рік — у Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;

1959 рік — від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини гине понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун залишаються без житла і протягом всієї зими потерпають від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів;

1978 рік — король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затверджує нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років;

1991 рік — незалежність України визнають Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;

2008 рік — під кодовою назвою "Литий свинець" в Секторі Гази починається антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

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