Украина отмечает День контрразведки Службы безопасности — что еще празднуют 27 декабря

Какой сегодня праздник, все об этом дне.

Сегодня пятница – 27 декабря. Продолжается 1038-й день войны в Украине. До Нового года осталось 4 дня.

В Украине 27 декабря отмечают День контрразведки СБУ. В этот день чествуют сотрудников контрразведки за их сложную и важную работу, которая часто остается незаметной для общества, но критически важна для национальной безопасности. Главная цель контрразведки — обеспечение государственной безопасности путем выявления, предотвращения и нейтрализации угроз, связанных со шпионажем, диверсионной деятельностью, терроризмом и другими действиями, направленными против Украины.

Также 27 декабря – Международный день готовности к эпидемиям. Этот глобальный праздник был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2020 как ответ на вызовы, связанные с пандемией COVID-19. Цель этого дня — повысить осведомленность общества о важности предотвращения эпидемий и готовности к ним, а также укрепить глобальную систему здравоохранения.

Верующие чтят память святого апостола первомученика и архидьякона Стефана.

Памятные события:

537 год — в Константинополе, столице Византийской империи, освящают храм святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира;

1648 год — триумфальный въезд гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого в Киев через Золотые ворота;

1932 год — в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открывается крупнейший в мире театр искусств "Radio City Music Hall", рассчитанный на 5945 мест;

1945 год — в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;

1959 год — от семи толчков землетрясения на севере Турции гибнет более 50 тысяч человек, сотни тысяч жителей провинций Эрзинджан, Сивас и Самсун остаются без жилья и в течение всей зимы страдают от лютых морозов, порой достигавших 30 градусов;

1978 год — король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утверждает новую демократическую Конституцию – первую за предыдущие 50 лет;

1991 год — независимость Украины признают Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;

2008 год — под кодовым названием "Литой свинец" в Секторе Газа начинается антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАСа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.