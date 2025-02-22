P Diddy остался без адвоката по делу о насилии

Главный защитник отозвался от дела.

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Известный американский рэпер и продюсер Шон Комбс (P. Diddy), которого обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми, остался без адвоката. Его юрист Энтони Рикко официально отозвал свое участие в деле.

Как сообщает Daily Star, Рикко подал ходатайство в суд Нью-Йорка, отметив, что больше не может эффективно выполнять обязанности защитника. Причины такого решения он не раскрыл, но заверил, что прокуроры были проинформированы и не возражали против его ухода.

Несмотря на смену адвоката, судебный процесс над P. Diddy, запланированный на май 2025 года, состоится по графику. Инсайдеры сообщают, что перед подачей заявления Рикко обсуждал с главным адвокатом рэпера Марком Агнифило возможность смены защиты.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница Канье Уэста обвинила рэпера в изнасиловании на вечеринке P Diddy.

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