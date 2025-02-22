В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военного ТЦК

Нападавшего задержали и передали следователям СБУ.

Фото: Полиция Одесской области

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В Одессе на улице Итальянский бульвар мужчина применил слезоточивый газ и открыл стрельбу по военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Злоумышленника задержали.

Как сообщили в полиции Одесской области, конфликт произошел во время проверки документов. 28-летний житель Березовского района сначала распылил газ в лицо одного из военных, а затем произвел несколько выстрелов, вероятно, из травматического оружия. После этого он убежал, но его оперативно задержали правоохранители.

Раненого военного госпитализировали. Задержанного передали следователям Службы безопасности Украины, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

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