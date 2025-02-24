В Польше отменены саммиты ЕС – США и ЕС – Украина

Саммиты ЕС – США и ЕС – Украина, которые должны были состояться в Польше в первой половине этого года, отменены. Об этом 24 февраля сообщил польский президент Анджей Дуда, которого в соцсети X процитировала его канцелярия.
«Мне жаль, что в Польше упразднены саммиты ЕС – США и ЕС – Украина», – сказал Дуда.
Также он добавил, что Польша является «чрезвычайно важным союзником США» и сокращение американского военного присутствия в Польше не ожидается.
«Польша должна активно высказываться по вопросу безопасности для всей Европы. Польское председательство в Европейском совете должно стать возможностью поднять вопрос безопасности ЕС, а также укрепление трансатлантических связей», – заявил Дуда.
Ранее сообщалось, что в Польше убеждены, что граничащие с РФ страны не должны отправлять своих солдат в Украину.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.