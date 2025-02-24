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В Польше отменены саммиты ЕС – США и ЕС – Украина

18:13, 24 февраля 2025
В Польше не состоятся саммиты Евросоюз – Украина и Евросоюз – США.
В Польше отменены саммиты ЕС – США и ЕС – Украина
Фото: Kancelaria Prezydenta
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Саммиты ЕС – США и ЕС – Украина, которые должны были состояться в Польше в первой половине этого года, отменены. Об этом 24 февраля сообщил польский президент Анджей Дуда, которого в соцсети X процитировала его канцелярия.

«Мне жаль, что в Польше упразднены саммиты ЕС – США и ЕС – Украина», – сказал Дуда.

Также он добавил, что Польша является «чрезвычайно важным союзником США» и сокращение американского военного присутствия в Польше не ожидается.

«Польша должна активно высказываться по вопросу безопасности для всей Европы. Польское председательство в Европейском совете должно стать возможностью поднять вопрос безопасности ЕС, а также укрепление трансатлантических связей», – заявил Дуда.

 

Ранее сообщалось, что в Польше убеждены, что граничащие с РФ страны не должны отправлять своих солдат в Украину.

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США Польша ЕС Украина

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