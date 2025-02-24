У Польщі скасовано саміти ЄС – США та ЄС – Україна

У Польщі не відбудуться саміти Євросоюз — Україна та Євросоюз — США.

Фото: Kancelaria Prezydenta

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Саміти ЄС – США та ЄС – Україна, які мали відбутися у Польщі в першій половині цього року, скасовано. Про це 24 лютого повідомив польський президент Анджей Дуда, якого в соцмережі X процитувала його канцелярія.

«Мені шкода, що в Польщі скасовано саміти ЄС – США та ЄС – Україна», – сказав Дуда.

Також він додав, що Польща є «надзвичайно важливим союзником США» і скорочення американської військової присутності в Польщі не очікують.

«Польща має активно висловлюватися в питанні безпеки для всієї Європи. Польське головування в Європейській раді має стати можливістю порушити питання безпеки ЄС, а також зміцнення трансатлантичних зв’язків», – заявив Дуда.

Раніше ми писали, що у Польщі переконані, що країни, які межують з РФ, не мають відправляти своїх солдатів до України.

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