Tesla отзывает десятки автомобилей Cybertruck из-за дефекта

Tesla отзывает 46096 автомобилей Cybertruck в США из-за дефекта внешней панели, которая может отвалиться во время движения. Об этом пишет Reuters.
Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной стало отслоение кантовой рейки — панели из нержавеющей стали, что может представлять опасность на дороге, увеличивая риск аварии.
В Tesla заявили, что бесплатно заменят неисправную деталь.
Ранее мы писали, что компания Tesla объявила о введении важной функции безопасности для детей в своих автомобилях. Обновленная модель Tesla Model Y теперь оснащена технологией обнаружения присутствия ребенка, которая использует бортовой радар для определения наличия малыша в салоне, даже когда автомобиль закрыт.
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