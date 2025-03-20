Tesla відкликає десятки автомобілів Cybertruck через дефект

Дефект може стати небезпекою на дорозі, збільшуючи ризик аварії.

Джерело фото: Paul Steuber / Unsplash

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Tesla відкликає 46096 автомобілів Cybertruck у США через дефект зовнішньої панелі, яка може відпасти під час руху. Про це пише Reuters.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) причиною стало відшарування кантової рейки — панелі з нержавіючої сталі, що може стати небезпекою на дорозі, збільшуючи ризик аварії.

У Tesla заявили, що безоплатно замінять несправну деталь.

Раніше ми розповідали, що компанія Tesla оголосила про введення важливої функції безпеки для дітей у своїх автомобілях. Оновлена модель Tesla Model Y тепер оснащена технологією виявлення присутності дитини, яка використовує бортовий радар для визначення наявності малюка в салоні, навіть коли автомобіль зачинений.

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