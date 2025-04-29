Вблизи Варшавы перевернулся автобус с гражданами Украины и Беларуси – 16 человек госпитализированы

На трассе вблизи варшавского аэропорта утром 28 апреля произошла масштабная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 16 человек, среди которых - граждане Украины и Беларуси, сообщает Polskie Radio.
Инцидент произошел в районе Давиды во время выезда автобуса на скоростную трассу S7. По словам представителя польского МВД Яцека Добжинского, автобус с 26 пассажирами съехал с дороги, врезался в ограждение и перевернулся. Во время спасательной операции в эвакуированный автобус въехал грузовик, что также повлекло дополнительные травмы.
Среди госпитализированных - 12 пассажиров автобуса, двое водителей (грузовика и пожарного автомобиля), а также один спасатель. По данным польских спасателей, среди пострадавших есть один ребенок.
На месте работали 18 пожарно-спасательных подразделений, в том числе медико-техническая группа. Причины аварии устанавливает полиция.
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