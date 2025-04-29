Как проставить апостиль на налоговых документах – особенности и сроки

Стало известно, как осуществляется проставление апостиля на официальных документах, издаваемых ГНС и его территориальными органами.

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В Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области рассказали, как осуществляется проставление апостиля на официальных документах, выданных ГНС и её территориальными органами.

Проставление апостиля на официальных документах, выданных Государственной налоговой службой Украины и её территориальными органами, осуществляется Государственной налоговой службой Украины в соответствии с Правилами проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств, утверждёнными приказом Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5.

Апостиль проставляется по запросу лица, подписавшего документ, либо по запросу физического или юридического лица (или их представителей).

Для проставления апостиля необходимо подать:

оригинал документа, на котором будет проставлен апостиль, либо заверенную в установленном порядке копию;

документ об оплате услуги проставления апостиля либо документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты, или его заверенную копию;

заявление от лица, подающего такие документы.

Учитывая положения абзаца первого ст. 1 и абзаца второго ст. 11 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, в заявлении о проставлении апостиля необходимо указать название документа (документов), направляемого в ГНС для проставления апостиля, а также страну, в которой будет использоваться этот документ (документы).

Актуальный перечень государств-участниц Конвенции размещён на сайте Гаагской конференции по международному частному праву.

Пункт 3 Правил определяет перечень документов, на которых апостиль не проставляется, а именно:

на оригиналах документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, документах, удостоверяющих личность и её специальный статус, военных билетах, трудовых книжках, разрешениях на ношение оружия, свидетельствах о регистрации транспортных средств (технических паспортах), других удостоверениях, оформляемых в соответствии с законодательством Украины (абзац пятый п. 3 Правил);

на оригиналах, копиях (фотокопиях) нормативно-правовых актов, разъяснений и правовых заключений по их применению, документах, имеющих характер переписки (абзац шестой п. 3 Правил).

Документы, указанные в абзаце пятом п. 3 Правил, могут быть приняты для проставления апостиля в виде копий (фотокопий), нотариально заверенных (абзац седьмой п. 3 Правил).

Для получения услуги по проставлению апостиля документы подаются в установленном законом порядке в Государственную налоговую службу Украины по адресу: пл. Львовская, 8, г. Киев, 04053.

Согласно приказу Министерства финансов Украины от 1.02.2023 № 54 «О размере и порядке оплаты услуг по проставлению апостиля», установлена плата за услугу проставления апостиля на документах, выданных ГНС и её территориальными органами и предназначенных для использования на территории других государств, в размере трёх необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодняшний день — 51 грн).

Согласно п. 2 приказа Минфина № 54 и абзацу второму п. 2 приказа Министерства юстиции Украины от 18.12.2003 № 161/5 «О размере и порядке оплаты услуг по проставлению апостиля», от уплаты освобождаются лица с инвалидностью I и II группы, лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны, граждане, относящиеся к первой категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также дети-сироты — при проставлении апостиля на документах, непосредственно касающихся этих граждан.

Счёт для зачисления платы за предоставление услуги по проставлению апостиля ГНС:

Получатель: ГУК в г. Киеве/г. Киев/22012500

Код по ЕГРПОУ: 37993783

Счёт получателя: UA598999980313080165031026001

Поставщик платёжных услуг получателя: Казначейство Украины (эл. адм. налогов)

Назначение платежа:

Код вида платежа: 101;

Дополнительная информация: за предоставление услуги по проставлению апостиля.

Согласно пункту 11 Правил, срок рассмотрения документов для проставления апостиля устанавливается компетентным органом.

Проставление апостиля или отказ в его проставлении осуществляется ГНС в срок до 20 рабочих дней со дня получения заявления и всех необходимых документов.

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