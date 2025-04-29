Практика судов
  1. В Украине

Как проставить апостиль на налоговых документах – особенности и сроки

20:53, 29 апреля 2025
Стало известно, как осуществляется проставление апостиля на официальных документах, издаваемых ГНС и его территориальными органами.
Как проставить апостиль на налоговых документах – особенности и сроки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области рассказали, как осуществляется проставление апостиля на официальных документах, выданных ГНС и её территориальными органами.

Проставление апостиля на официальных документах, выданных Государственной налоговой службой Украины и её территориальными органами, осуществляется Государственной налоговой службой Украины в соответствии с Правилами проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств, утверждёнными приказом Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5.

Апостиль проставляется по запросу лица, подписавшего документ, либо по запросу физического или юридического лица (или их представителей).

Для проставления апостиля необходимо подать:

  • оригинал документа, на котором будет проставлен апостиль, либо заверенную в установленном порядке копию;
  • документ об оплате услуги проставления апостиля либо документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты, или его заверенную копию;
  • заявление от лица, подающего такие документы.

Учитывая положения абзаца первого ст. 1 и абзаца второго ст. 11 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, в заявлении о проставлении апостиля необходимо указать название документа (документов), направляемого в ГНС для проставления апостиля, а также страну, в которой будет использоваться этот документ (документы).

Актуальный перечень государств-участниц Конвенции размещён на сайте Гаагской конференции по международному частному праву.

Пункт 3 Правил определяет перечень документов, на которых апостиль не проставляется, а именно:

  • на оригиналах документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, документах, удостоверяющих личность и её специальный статус, военных билетах, трудовых книжках, разрешениях на ношение оружия, свидетельствах о регистрации транспортных средств (технических паспортах), других удостоверениях, оформляемых в соответствии с законодательством Украины (абзац пятый п. 3 Правил);
  • на оригиналах, копиях (фотокопиях) нормативно-правовых актов, разъяснений и правовых заключений по их применению, документах, имеющих характер переписки (абзац шестой п. 3 Правил).

Документы, указанные в абзаце пятом п. 3 Правил, могут быть приняты для проставления апостиля в виде копий (фотокопий), нотариально заверенных (абзац седьмой п. 3 Правил).

Для получения услуги по проставлению апостиля документы подаются в установленном законом порядке в Государственную налоговую службу Украины по адресу: пл. Львовская, 8, г. Киев, 04053.

Согласно приказу Министерства финансов Украины от 1.02.2023 № 54 «О размере и порядке оплаты услуг по проставлению апостиля», установлена плата за услугу проставления апостиля на документах, выданных ГНС и её территориальными органами и предназначенных для использования на территории других государств, в размере трёх необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодняшний день — 51 грн).

Согласно п. 2 приказа Минфина № 54 и абзацу второму п. 2 приказа Министерства юстиции Украины от 18.12.2003 № 161/5 «О размере и порядке оплаты услуг по проставлению апостиля», от уплаты освобождаются лица с инвалидностью I и II группы, лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны, граждане, относящиеся к первой категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также дети-сироты — при проставлении апостиля на документах, непосредственно касающихся этих граждан.

Счёт для зачисления платы за предоставление услуги по проставлению апостиля ГНС:

Получатель: ГУК в г. Киеве/г. Киев/22012500

Код по ЕГРПОУ: 37993783

Счёт получателя: UA598999980313080165031026001

Поставщик платёжных услуг получателя: Казначейство Украины (эл. адм. налогов)

Назначение платежа:

Код вида платежа: 101;

Дополнительная информация: за предоставление услуги по проставлению апостиля.

Согласно пункту 11 Правил, срок рассмотрения документов для проставления апостиля устанавливается компетентным органом.

Проставление апостиля или отказ в его проставлении осуществляется ГНС в срок до 20 рабочих дней со дня получения заявления и всех необходимых документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги апостиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Экспертный совет для отбора судей в специализированные административные суды: список Совет судей

Среди 11 претендентов – судьи Верховного Суда, АП ВАКС, апелляционных судов, окружных административных судов и ученые-правоведы.

«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Президентский законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда уже готов.

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: финальный список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, председатели судов и победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС – всего 26 кандидатов.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Раскрытие банковской тайны граждан для налоговиков будет урегулировано отдельным законопроектом

Законопроект Кабмина о создании реестра банковских счетов граждан закладывает основу для полного раскрытия данных о движении и остатках средств на банковских счетах граждан для налоговиков.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Олександр Боровицький
    Олександр Боровицький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова