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Суд в США: отсутствие предохранителя на пистолете — не доказательство вины производителя оружия в случайном выстреле

14:50, 18 июня 2025
Владелец пистолета, который случайно ранил себя, не доказал, что именно отсутствие предохранителя стало причиной инцидента — суд встал на сторону производителя огнестрельного оружия.
Суд в США: отсутствие предохранителя на пистолете — не доказательство вины производителя оружия в случайном выстреле
Фото: stateline.org
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Апелляционный суд 10-го округа США встал на сторону производителя огнестрельного оружия, указав, что компания Sig Sauer не несет ответственности за самострел жителя Оклахомы, поскольку отсутствие предохранителя на пистолете не является прямой причиной инцидента. Об этом сообщает Courthouse News.

В частности, суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу Джона Тайлера Германа, который в 2018 году ранил себя в ногу, вытаскивая пистолет P320 из кобуры. Пострадавший обвинил производителя — компанию Sig Sauer — в том, что пистолет не был оснащен предохранителем, который, по его мнению, мог бы предотвратить случайный выстрел.

Однако судья Джером Холмс в решении подчеркнул: «Герман не предоставил убедительных доказательств того, что именно вызвало срабатывание курка, а также не доказал, что он действительно воспользовался бы предохранителем, если бы таковой имелся на оружии».

Суд также отклонил показания двух экспертов, приглашенных Германом. По мнению суда, их выводы в основном основывались на предположениях, поскольку не было установлено, что именно привело к нажатию на спусковой крючок — случайно или в результате физического контакта.

P320 — самая популярная модель пистолета от Sig Sauer, продано более 2,5 миллиона единиц. При этом в США зарегистрированы десятки случаев, когда это оружие производило выстрел без намеренного нажатия на спуск. В мае присяжные в Филадельфии уже присудили $11 миллионов компенсации другому пострадавшему в похожем деле.

Тем не менее суд 10-го округа пришел к выводу, что отсутствие механического предохранителя не является автоматическим доказательством конструктивного дефекта, на чем и строился иск Германа.

Суд также отметил, что Герман осознанно приобрел оружие без предохранителя, несмотря на предостережения — в том числе советы собственного деда по безопасному обращению с огнестрельным оружием.

Издание отмечает, что на момент публикации ни одна из сторон не прокомментировала решение суда.

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суд США оружие

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