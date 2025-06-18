Суд у США: відсутність запобіжника на пістолеті — не доказ провини виробника зброї у випадковому пострілі

Власник пістолета, який випадково поранив себе, не довів, що саме відсутність запобіжника стала причиною інциденту — суд став на бік виробника вогнепальної зброї.

Фото: stateline.org

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Апеляційний суд 10-го округу США став на бік виробника вогнепальної зброї, зазначивши, що компанія Sig Sauer не несе відповідальності за самостріл мешканця Оклахоми, оскільки відсутність запобіжника на пістолеті не є прямою причиною інциденту. Про це повідомляє Courthouse News.

Зокрема, суд залишив у силі рішення нижчої інстанції щодо справи Джона Тайлера Германа, який у 2018 році поранив себе в ногу, витягуючи пістолет P320 із кобури. Постраждалий звинувачував виробника — компанію Sig Sauer — у тому, що пістолет не був обладнаний запобіжником, який, на його думку, міг би запобігти випадковому пострілу.

Однак суддя Джером Холмс у рішенні наголосив: «Герман не надав переконливих доказів того, що саме спричинило спрацювання курка, а також не довів, що він би дійсно використовував запобіжник, якби такий був на зброї».

У своєму рішенні суд також відхилив свідчення двох експертів, яких запросив Герман. На думку суду, їхні висновки ґрунтувались переважно на припущеннях, адже не було встановлено, що саме призвело до натискання на спусковий гачок — чи випадково, чи через фізичний контакт.

P320 — найпопулярніший пістолет компанії Sig Sauer, понад 2,5 мільйона одиниць якого вже продано. Водночас у США зареєстровано десятки випадків, коли ця модель стріляла без навмисного натискання на спусковий гачок. У травні присяжні у Філадельфії вже присудили $11 мільйонів компенсації іншому потерпілому в подібній справі.

Проте суд 10-го округу дійшов висновку, що відсутність механічного запобіжника не є автоматичним доказом дефекту конструкції, а саме на це спирався позов Германа.

Суд також звернув увагу на те, що Герман свідомо придбав зброю без запобіжника, незважаючи на застереження — зокрема й поради власного діда щодо безпечного поводження з вогнепальною зброєю.

Видання вказує, що поки що жодна зі сторін не прокоментувала рішення суду.

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