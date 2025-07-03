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Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе

11:51, 3 июля 2025
Футболист погиб в результате аварии, когда автомобиль, в котором он находился вместе со своим братом Андре, съехал с дороги и загорелся.
Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе
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Игрок «Ливерпуля» и национальной сборной Португалии Диогу Жота трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает издание Marca.

Авария произошла на трассе A-52 в испанской провинции Самора, неподалеку от муниципалитета Паласиос-де-Санабрия. На момент гибели Жоте было всего 28 лет.

Как пишет издание, футболист «Ливерпуля» погиб в результате аварии, когда автомобиль, в котором он находился вместе со своим братом Андре — 26-летним профессиональным игроком клуба «Пенафиел» — съехал с дороги и загорелся.

Очевидцы сообщили в службу 112, что машина была полностью охвачена пламенем, которое также распространилось на окружающую растительность.

Диогу Жота недавно женился — всего 10 дней назад, 22 июня, он вступил в брак со своей избранницей Руте Кардозу. На свадебных фотографиях их можно было увидеть вместе с тремя детьми: Денисом (2021), Дуарте (2023) и дочерью, родившейся в 2024 году. Ее имя не разглашается.

За свою карьеру Жота успел поиграть за «Порту» и «Вулверхэмптон», а в 2020 году подписал долгосрочное соглашение с «Ливерпулем». В составе английского клуба он стал чемпионом Премьер-лиги, а также выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На международной арене Жота дважды побеждал в Лиге наций вместе со сборной Португалии. Его контракт с «Ливерпулем» был продлен до лета 2027 года.

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