Футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув в автокатастрофі

Футболіст загинув унаслідок аварії, коли автомобіль, у якому він перебував разом із братом Андре, злетів із дороги та загорівся.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гравець «Ліверпуля» та національної збірної Португалії Діогу Жота трагічно загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє видання Marca.

Аварія сталася на трасі A-52 в іспанській провінції Самора, неподалік від муніципалітету Палаcіос-де-Санабрія. На момент загибелі Жоті було всього 28 років.

Як пише видання, футболіст «Ліверпуля» загинув унаслідок аварії, коли автомобіль, у якому він перебував разом із братом Андре — 26-річним професійним гравцем клубу «Пенафіел» — злетів із дороги та загорівся.

Очевидці повідомили на службу 112, що машина була повністю охоплена полум’ям, яке також поширилося на навколишню рослинність.

Діогу Жота нещодавно одружився — лише 10 днів тому, 22 червня, він узяв шлюб зі своєю обраницею Руте Кардозу. На весільних фото їх можна було побачити разом із трьома дітьми: Денісом (2021), Дуарте (2023) та донькою, яка народилася у 2024 році. Її ім’я не розголошується.

Протягом своєї кар’єри Жота встиг пограти за «Порту» та «Вулверхемптон», а у 2020 році підписав довгострокову угоду з «Ліверпулем». У складі англійського клубу він став чемпіоном Прем’єр-ліги, а також вигравав Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

На міжнародній арені Жота двічі перемагав у Лізі націй разом зі збірною Португалії. Його контракт із «Ліверпулем» було продовжено до літа 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.