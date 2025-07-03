Практика судів
  1. У світі

Футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув в автокатастрофі

11:51, 3 липня 2025
Футболіст загинув унаслідок аварії, коли автомобіль, у якому він перебував разом із братом Андре, злетів із дороги та загорівся.
Футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув в автокатастрофі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гравець «Ліверпуля» та національної збірної Португалії Діогу Жота трагічно загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє видання Marca.

Аварія сталася на трасі A-52 в іспанській провінції Самора, неподалік від муніципалітету Палаcіос-де-Санабрія. На момент загибелі Жоті було всього 28 років.

Як пише видання, футболіст «Ліверпуля» загинув унаслідок аварії, коли автомобіль, у якому він перебував разом із братом Андре — 26-річним професійним гравцем клубу «Пенафіел» — злетів із дороги та загорівся.

Очевидці повідомили на службу 112, що машина була повністю охоплена полум’ям, яке також поширилося на навколишню рослинність.

Діогу Жота нещодавно одружився — лише 10 днів тому, 22 червня, він узяв шлюб зі своєю обраницею Руте Кардозу. На весільних фото їх можна було побачити разом із трьома дітьми: Денісом (2021), Дуарте (2023) та донькою, яка народилася у 2024 році. Її ім’я не розголошується.

Протягом своєї кар’єри Жота встиг пограти за «Порту» та «Вулверхемптон», а у 2020 році підписав довгострокову угоду з «Ліверпулем». У складі англійського клубу він став чемпіоном Прем’єр-ліги, а також вигравав Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

На міжнародній арені Жота двічі перемагав у Лізі націй разом зі збірною Португалії. Його контракт із «Ліверпулем» було продовжено до літа 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

футбол

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Союзники Трампа були заскочені зненацька рішенням Пентагону поставити на паузу поставку зброї Україні – Politico

Керівництво Пентагону не зверталося за будь-яким запитом до Державного департаменту, посольства США в Києві або команди Кіта Келлога, перш ніж відкликати партію критично важливого озброєння, яке вже знаходилося на території Польщі – Politico.

Першим проектом в рамках угоди зі США про копалини може стати розробка літієвого родовища у Кіровоградській області – Юлія Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що рух по реалізації угоди щодо копалин зі США вже почався – першим проектом може стати літієва ділянка Добра у Кіровоградській області.

Суд встановив наявність шлюбних відносин між двома чоловіками – тепер громадяни України спробують возз’єднатися за кордоном як члени сім’ї

Для встановлення факту спільного проживання чоловіків однією сім’єю, суд заслухав свідків, дослідив фото з церемонії одруження чоловіків та їх спільний побут.

Заява обвинуваченого про вчинення ним злочину є позасудовими показаннями і не може бути визнана допустимим доказом – Верховний Суд

У касаційній скарзі до Верховного Суду адвокат вказав про недопустимість заяви обвинуваченого про вчинення ним злочину, яка також надана ним за відсутності захисника.

Висновки спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що за змістом статті 84 КПК процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео