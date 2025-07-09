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Канцлер Германии Мерц заявил о «осторожном оптимизме» относительно торгового соглашения с США

13:57, 9 июля 2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется достичь соглашения с США в ближайшие дни, максимум до конца месяца.
Канцлер Германии Мерц заявил о «осторожном оптимизме» относительно торгового соглашения с США
Источник фото: Filip Singer via EPA
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Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Европейскому Союзу удастся заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами в течение ближайших дней. Как сообщает POLITICO, выступая в Бундестаге в среду, Мерц заявил:

«Я осторожно оптимистично настроен, что нам удастся достичь соглашения с США в ближайшие дни, максимум до конца месяца».

По словам канцлера, он поддерживает тесный контакт с американской администрацией, в частности с президентом США Дональдом Трампом, а также с Европейской комиссией. Основная цель переговоров — договориться о минимально возможных тарифах во взаимной торговле.

Мерц находится под возрастающим давлением со стороны немецкого бизнеса, особенно автопроизводителей, которые призывают к как можно более скорому заключению сделки. Экспортно-ориентированная экономика Германии страдает от действующих американских тарифов: 25% на автомобили и 50% — на сталь и алюминий.

«На кону очень многое — это и рабочие места, и экономическое процветание страны», — подчеркнул канцлер.

Несмотря на призывы к срочным действиям, Мерц отметил, что Германия не может действовать в одиночку и должна оставаться в координации с другими государствами-членами ЕС.

Тем временем, как сообщили источники POLITICO, США предложили Евросоюзу базовое торговое соглашение, которое предусматривает 10-процентные тарифы на все европейские товары, за исключением отдельных чувствительных секторов, таких как авиация и алкогольная продукция.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что готов уже в ближайшие дни официально объявить о достижении договоренности. В то же время он отложил возвращение более жестких тарифов до 1 августа в случае, если соглашение не будет достигнуто.

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США Германия бизнес ЕС

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