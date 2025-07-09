Канцлер Німеччини Мерц заявив про «обережний оптимізм» щодо торговельної угоди з США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається досягти угоди зі США найближчими днями, максимум до кінця місяця.

Джерело фото: Filip Singer via EPA

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Європейський Союз зможе укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами упродовж найближчих днів. Як вказує POLITICO, виступаючи в Бундестазі у середу, Мерц заявив:

«Я обережно оптимістично налаштований, що нам вдасться досягти угоди зі США найближчими днями, максимум до кінця місяця».

За словами канцлера, він підтримує тісний контакт із американською адміністрацією, зокрема президентом США Дональдом Трампом, а також із Європейською комісією. Основна мета переговорів — домовитися про мінімальні можливі тарифи у двосторонній торгівлі.

Мерц перебуває під зростаючим тиском з боку німецького бізнесу, особливо автовиробників, які закликають до якнайшвидшого укладення угоди. Німецька економіка, орієнтована на експорт, потерпає від діючих американських тарифів: 25% на автомобілі та 50% — на сталь і алюміній.

«На кону дуже багато — це і робочі місця, і економічне процвітання країни», — наголосив канцлер.

Попри заклики до термінових дій, Мерц підкреслив, що Німеччина не може діяти самостійно та повинна залишатися у координації з іншими країнами-членами ЄС.

Тим часом, як повідомили джерела POLITICO, США запропонували Євросоюзу базову торговельну угоду, яка передбачає 10-відсоткові тарифи на всі європейські товари з винятками для чутливих секторів, зокрема авіації та алкогольної продукції.

Президент США Дональд Трамп 8 липня заявив, що готовий уже найближчими днями офіційно оголосити про досягнення домовленості. Водночас він відклав повернення жорсткіших тарифів до 1 серпня у разі, якщо угоду не буде укладено.

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