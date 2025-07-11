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Генпрокурор Миссури расследует, почему чат-боты «не любят» Дональда Трампа — The Verge

12:08, 11 июля 2025
Генпрокурор Миссури инициировал громкое расследование против четырех техногигантов — имеет претензии к чат-ботам.
Генпрокурор Миссури расследует, почему чат-боты «не любят» Дональда Трампа — The Verge
Источник фото: Getty Images
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Генеральный прокурор-республиканец штата Миссури Эндрю Бейли официально инициировал расследование против Google, Microsoft, OpenAI и Meta, обвинив их в «вводящей в заблуждение деловой практике». Причина — якобы предвзятые ответы чат-ботов, которые поставили Дональда Трампа на последнее место в ответе на запрос о ранжировании последних пяти президентов США по уровню антисемитизма. Об этом пишет The Verge.

В письмах руководству четырех техногигантов Беийли заявил, что такие ответы являются «фактически неточными» и предвзятыми, обвинив искусственный интеллект в искажении исторических фактов в пользу определенного нарратива. Он требует предоставить все документы, касающиеся модерации, понижения рейтинга или иного сокрытия информации при формировании ответов, что может охватывать практически всю документацию, связанную с обучением языковых моделей.

Интересно, что среди упомянутых сервисов Microsoft Copilot, как оказалось, вообще отказался формировать такой рейтинг — однако это не помешало Бейли потребовать объяснений в письме генеральному директору Microsoft Сатье Наделле.

Бейли также заявил, что подобная «цензура президента Трампа» должна лишить компании правового иммунитета, что, вероятно, является отсылкой к разделу 230 Закона о приличии в коммуникациях.

The Verge подчеркивает, что это уже не первое расследование Бейли, которое выглядит как политический жест: ранее он инициировал безуспешное дело против Media Matters из-за конфликта с платформой X Илона Маска.

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США Дональд Трамп искусственный интеллект ИИ

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