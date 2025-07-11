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Генпрокурор Міссурі розслідує, чому чат-боти «не люблять» Дональда Трампа — The Verge

12:08, 11 липня 2025
Генпрокурор Міссурі ініціював гучне розслідування проти чотирьох техногігантів — має претензії до чат-ботів.
Генпрокурор Міссурі розслідує, чому чат-боти «не люблять» Дональда Трампа — The Verge
Джерело фото: Getty Images
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Генеральний прокурор-республіканець штату Міссурі Ендрю Бейлі офіційно ініціював розслідування проти Google, Microsoft, OpenAI та Meta, звинувативши їх у «оманливих бізнес-практиках». Причина — нібито упереджені відповіді чат-ботів, які поставили Дональда Трампа на останнє місце у відповіді на запит про ранжування п’яти останніх президентів США за рівнем антисемітизму. Про це пише The Verge.

У листах до керівництва чотирьох техногігантів Бейлі заявив, що такі відповіді є «фактично неточними» та упередженими, звинувачуючи штучний інтелект у викривленні історичних фактів на користь певної наративу. Він вимагає надати всі документи щодо модерації, зниження рейтингу чи іншого приховування інформації при формуванні відповідей, що може охоплювати практично всю документацію, пов'язану з навчанням мовних моделей.

Цікаво, що серед згаданих сервісів Microsoft Copilot, як виявилося, взагалі відмовився формувати такий рейтинг — однак це не завадило Бейлі вимагати пояснень у листі до генерального директора Microsoft Сатьї Наделли.

Бейлі також заявив, що подібна «цензура президента Трампа» має позбавити компанії правового імунітету згідно, що, ймовірно, є відсиланням до розділу 230 Закону про пристойність у комунікаціях.

The Verge підкреслює, що це вже не перше розслідування Бейлі, яке виглядає як політичний жест: раніше він ініціював безуспішну справу проти Media Matters через конфлікт із платформою X Ілона Маска.

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США Дональд Трамп штучний інтелект ШІ

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