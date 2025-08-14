Дональд Трамп оценил шансы провала встречи с Путиным в 25%

Есть 25% вероятности, что встреча с Путиным не будет успешной — Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп предполагает, что его встреча с Путиным имеет 25% шансов на провал. Об этом он сказал в интервью Fox Radio.

На вопрос журналиста, есть ли какой-то сценарий, при котором встреча будет считаться провальной, Трамп ответил: «Да, 25%».

«Эта встреча готовит почву для второй встречи. Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно на ней будет заключено соглашение», — сказал Трамп.

Он предположил, что во время второй встречи будут «уступки» по границам и территориям. По его словам, пятничная встреча «похожа на шахматную партию».

«Эта встреча готовит почву для второй встречи, но есть 25% вероятности, что эта встреча не будет успешной», — повторил он.

Также Трамп добавил, что готов ввести дополнительные санкции против России.

«Да, я бы это сделал. Если вопрос не будет решен», — заявил он, имея в виду войну в Украине.

Ранее Трамп заявлял, что не думает, что стороны смогут добиться немедленного прекращения огня.

Напомним, что США временно ослабили санкции по подготовке встречи Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Путин не примут никакого решения без Украины.

