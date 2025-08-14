Дональд Трамп оцінив шанси провалу зустрічі з Путіним у 25%

Є 25% ймовірності, що зустріч з Путіним не буде успішною — Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп передбачає, що його зустріч з Путіним має 25% шансів на провал. Про це він сказав в інтерв’ю Fox Radio.

На запитання журналіста, чи є якийсь сценарій, за якого зустріч буде вважатися провальною, Трамп відповів: «Так, 25%».

«Ця зустріч готує ґрунт для другої зустрічі. Друга зустріч буде дуже, дуже важливою, тому що саме на ній буде укладено угоду», – сказав Трамп.

Він припустив, що під час другої зустрічі будуть «поступки» щодо кордонів і територій. За його словами, п'ятнична зустріч «схожа на шахову партію».

«Ця зустріч готує ґрунт для другої зустрічі, але є 25% ймовірності, що ця зустріч не буде успішною», – повторив він.

Ще Трамп додав, що готовий ввести додаткові санкції проти Росії.

«Так, я б це зробив. Якщо питання не буде вирішено», – заявив він, маючи на увазі війну в Україні.

Раніше Трамп заявляв, що не думає, що сторони зможуть досягти негайного припинення вогню.

Нагадаємо, що США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.

