Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна выразил соболезнования Киеву после смертоносного теракта
Министр иностранных дел Маргус Тсахкна выразил соболезнования жителям Киева в связи со смертельным инцидентом, произошедшим накануне. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Эстонский дипломат подчеркнул, что насилие против гражданского населения не может иметь никакого оправдания.
Он отметил, что глубоко сочувствует семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы, которая, по его словам, унесла как минимум шесть жизней и привела к многочисленным ранениям.
«Выражаю глубочайшие соболезнования жителям Киева в связи с ужасной стрельбой, которая унесла жизни по меньшей мере шести человек и привела к многочисленным ранениям. Мои мысли со всеми, кто переживает горе, и с теми, кто выздоравливает. Желаю Украине сил в это тяжелое время», — написал Маргус Цахкна.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.
Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.
В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.
Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.
Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, по факту расстрела мирных жителей и захвата заложников в Голосеевском районе Киева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель людей.
