Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна выразил соболезнования Киеву после смертоносного теракта

Маргус Тсахкна осудил насилие в отношении гражданских лиц и поддержал Украину после трагедии, унесшей жизни людей в столице.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна выразил соболезнования жителям Киева в связи со смертельным инцидентом, произошедшим накануне. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Эстонский дипломат подчеркнул, что насилие против гражданского населения не может иметь никакого оправдания.

Он отметил, что глубоко сочувствует семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы, которая, по его словам, унесла как минимум шесть жизней и привела к многочисленным ранениям.

«Выражаю глубочайшие соболезнования жителям Киева в связи с ужасной стрельбой, которая унесла жизни по меньшей мере шести человек и привела к многочисленным ранениям. Мои мысли со всеми, кто переживает горе, и с теми, кто выздоравливает. Желаю Украине сил в это тяжелое время», — написал Маргус Цахкна.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, по факту расстрела мирных жителей и захвата заложников в Голосеевском районе Киева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель людей.

