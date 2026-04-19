Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна висловив співчуття Києву після смертельного теракту

10:50, 19 квітня 2026
Маргус Тсахкна засудив насильство проти цивільних і підтримав Україну після трагедії, що забрала життя людей у столиці.
Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна висловив співчуття мешканцям Київ у зв’язку зі смертельним інцидентом, що стався напередодні. Про це він повідомив у соцмережі Х.

Естонський дипломат наголосив, що насильство проти цивільного населення не може мати жодного виправдання.

Він зазначив, що глибоко співчуває родинам загиблих і постраждалих унаслідок стрілянини, яка, за його словами, забрала щонайменше шість життів і призвела до численних поранень.

«Висловлюю найглибші співчуття мешканцям Києва у зв’язку з жахливою стріляниною, яка забрала життя щонайменше шести людей і призвела до численних поранень. Мої думки з усіма, хто переживає горе, та з тими, хто одужує. Бажаю Україні сили у цей болісний час», — написав Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що стрілець раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, тривалий час жив на Донеччині, а народився в Росії.

Як повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

теракт Київ Україна Естонія

