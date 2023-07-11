Что отмечают 11 июля, приметы и традиции

11 июля — отмечают Всемирный день шоколада, также верующие отмечают перенос мощей Кира и Ивана.

В Украине и мире 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. По легенде первыми шоколад научились делать ацтеки, которые называли его "едой богов". С древнейших времен шоколад использовался как напиток. В Европу он попал после 16 века нашей эры.

Также 11 июля – Всемирный день народонаселения. Событие было начато по инициативе ООН 1989 года. Дату празднования тогда выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1987 количество населения планеты превысило отметку в 5 миллиардов человек.

В Бельгии отмечают праздник Фламандской общины, в Китае – День моря, а в Польше сегодня – Национальный день Памяти жертв Волынской трагедии.

В церковном календаре сегодня – перенос мощей Кира и Ивана.

Мученик Кир был врачом и лечил людей бесплатно и многих людей обратил в христианство. Во времена гонений он перебрался в Аравийскую пустыню и продолжал молитвой исцелять болезни. Слава врача распространилась на многие города и привлекла к нему воина Ивана. Солдат поселился у святого и стал его учеником. Услышав о том, что в городе Каноне язычники схватили христианку и трех ее дочерей, Кир и Иван пришли в город.

Они боялись, что женщина отречется от веры, видя страдания детей. Тогда иноверцы заключили под стражу врача и его ученика, долго мучили их, а затем обезглавили.

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже перестала ковать кукушка — к ранней зиме;

если начался ранний ноябрь, уже в сентябре все деревья могут стоять нагие;

стоит безветренная погода, но лес шумит — к дождю;

прибывает вода в колодцах и реках — ждите непогоды.

Уже 11 июля крестьяне начинали обращать внимание на погоду, по ней прогнозировали, когда придет осень. В некоторых регионах уже копали первый молодой картофель. Издавна считалось, что крапива обладает в этот день целебными свойствами, поэтому ее собирали и засушивали. Интересно, что крапиву использовали не только для лечения, из нее готовили вкуснейшие блюда. А молодые девушки изготовляли настой из крапивы для укрепления волос.

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